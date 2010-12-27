Программа празднования Дня рождения Ленинградской области

В субботу, 4 августа, в Выборге отпразднуют 91-ю годовщину со дня образования Ленинградской области.

Основные мероприятия празднования 91-й годовщины со дня образования Ленинградской области пройдут в Выборге на Рыночной и Красной площадях, набережной 40-летия ВЛКСМ, проспекте Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Праздник начнется в 11:45 с шествия "Ожившие гербы". В нем примут участие делегации со всех районов Ленинградской области, губернатор области, представители Правительства, почетные гости. Далее в 12:30 уже на Рыночной площади каждый участник должен представить и обыграть герб своего муниципального района. В 15:00 на Красной площади начнется театрализованный концерт с участием коллективов Ленинградской области и звезд российской эстрады. В 19:00 для гостей и жителей Выборга выступят коллективы Выборга и Выборгского района, а в 20:00 на сцену выйдут известные российские артисты: Александр Панайотов, группа "Фабрика", Денис Майданов.

Также на набережной 40-летия ВЛКСМ пройдет гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса". На проспекте Ленина расположится "Город мастеров".

Праздник завершится фейрверком в 22:00.

На праздник администрация просит приходить заранее, чтобы не создавать большого скопления во время входа через рамки металлоискателя. Пройти на Красную площадь можно будет со стороны пр. Ленина: с 14.00 на дневной концерт, с 19.00 - на вечерний. На Рыночную площадь можно будет пройти с 11.30 со стороны пр. Ленина и ул. Пионерской, ул. Парковой - ул. Пионерской.

В Выборге со 2 августа по 5 августра будет временное ограничение движение в связи с праздником.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО; Литвяк Игорь/ ВК