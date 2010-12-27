Ограничение движения в Выборге в связи с празднованием Дня Ленинградской области

Ограничение движения начнется уже с четверга, 2 августа.

В связи с празднованием 91-годовщины Ленинградской области вводится ряд ограничений движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

3 августа 2018 г. с 18:00 до 16:00 4 августа 2018 г.

1. ул. Выборгская - ул. Ладанова,

2. ул. Выборгская - ул. Театральная,

3. ул. Выборгская - ул. Германа Титова,

4. ул. Выборгская - ул. Советская,

5. ул. Выборгская – ул. Пушкина,

6. ул. Выборгская - пр. Суворова,

7. ул. Сторожевой башни – ул. Красноармейская,

8. ул. Крепостная - пр. Суворова.

04 августа 2018 г. с 6 :00 до 16:00

Ул. Крепостная: от ул. Северный вал до Московского проспекта.

Ул. 30-го Гвардейского корпуса – наб. 40-летия ВЛКСМ – Ленинградский пр. - ул. Выборгская.

РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ

2 августа 2018 г. с 20:00 до 10:00 5 августа 2018 г .

1. ул. Пионерская и пр. Ленина.

3 августа 2018 г. с 6:00 до 6:00 5 августа 2018 г.

1. ул. Крепостная - Банковский пр-д,

2. ул. Краснофлотская - ул. Прогонная,

3. ул. Краснофлотская - ул. Северный вал,

4. наб. 30-го гвардейского корпуса - ул. Красноармейская,

5. ул. Пионерская – наб. 40-летия ВЛКСМ,

6. наб. 40-летия ВЛКСМ - Рыбный пер.,

7. наб 40-летия ВЛКСМ - Николаев пер.,

8. ул. Крепостная - ул. Красноармейская,

9. улица Крепостная - ул. Краснофлотская.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

2 августа 2018 г. с 20:00 до 6:00 05 августа 2018 г.

1. ул. Ушакова и ул. Северная,

2. пр. Ленина – пр. Суворова,

3. пр. Ленина – ул. Димитрова.

03 августа 2018 года с 18:00

1. Московский пр. - пр. Ленина,

2. Московский пр. - ул. Мира,

3. Ленинградское шоссе - ул. Северная,

4. ул. Ушакова - ул. Вокзальная - ул. Северная,

5. ул. Северная - ул. Димитрова,

6. пр. Суворова. - ул. Кеппа,

7. пр. Ленина (от ул. Пионерской до Ленинградского пр. и от Ленинградского пр. до Московского пр.),

8. пр. Ленина – ул. Димитрова.

4 августа 2018 года с 23:00 частично перекроют движение на: Ленинградском шоссе - ул. Северная, ул. Ушакова – ул. Северная, ул. Димитрова - улица Северная.

Часть улиц, примыкающих к Красной площади, откроется для движения 5 августа 2018 года с шести утра.

Жители домов, попадающих в зону перекрытия, должны заранее планировать свой маршрут и предусмотреть парковку в период со 2 августа (четверг) по 5 августа (воскресенье).

Программа празднования Дня рождения Ленинградской области.

Фото: pixabay.com