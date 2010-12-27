Ограничение движения в Выборге в связи с празднованием Дня Ленинградской области

В связи с празднованием 91-годовщины Ленинградской области вводится ряд ограничений движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
3 августа 2018 г. с 18:00 до 16:00 4 августа 2018 г.
1. ул. Выборгская - ул. Ладанова,
2. ул. Выборгская - ул. Театральная,
3. ул. Выборгская - ул. Германа Титова,
4. ул. Выборгская - ул. Советская,
5. ул. Выборгская – ул. Пушкина,
6. ул. Выборгская - пр. Суворова,
7. ул. Сторожевой башни – ул. Красноармейская,
8. ул. Крепостная - пр. Суворова.
04 августа 2018 г. с 6 :00 до 16:00
Ул. Крепостная: от ул. Северный вал до Московского проспекта.
Ул. 30-го Гвардейского корпуса – наб. 40-летия ВЛКСМ – Ленинградский пр. - ул. Выборгская.
РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ
2 августа 2018 г. с 20:00 до 10:00 5 августа 2018 г.
1. ул. Пионерская и пр. Ленина.
3 августа 2018 г. с 6:00 до 6:00 5 августа 2018 г.
1. ул. Крепостная - Банковский пр-д,
2. ул. Краснофлотская - ул. Прогонная,
3. ул. Краснофлотская - ул. Северный вал,
4. наб. 30-го гвардейского корпуса - ул. Красноармейская,
5. ул. Пионерская – наб. 40-летия ВЛКСМ,
6. наб. 40-летия ВЛКСМ - Рыбный пер.,
7. наб 40-летия ВЛКСМ - Николаев пер.,
8. ул. Крепостная - ул. Красноармейская,
9. улица Крепостная - ул. Краснофлотская.
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
2 августа 2018 г. с 20:00 до 6:00 05 августа 2018 г.
1. ул. Ушакова и ул. Северная,
2. пр. Ленина – пр. Суворова,
3. пр. Ленина – ул. Димитрова.
03 августа 2018 года с 18:00
1. Московский пр. - пр. Ленина,
2. Московский пр. - ул. Мира,
3. Ленинградское шоссе - ул. Северная,
4. ул. Ушакова - ул. Вокзальная - ул. Северная,
5. ул. Северная - ул. Димитрова,
6. пр. Суворова. - ул. Кеппа,
7. пр. Ленина (от ул. Пионерской до Ленинградского пр. и от Ленинградского пр. до Московского пр.),
8. пр. Ленина – ул. Димитрова.
4 августа 2018 года с 23:00 частично перекроют движение на: Ленинградском шоссе - ул. Северная, ул. Ушакова – ул. Северная, ул. Димитрова - улица Северная.
Часть улиц, примыкающих к Красной площади, откроется для движения 5 августа 2018 года с шести утра.
Жители домов, попадающих в зону перекрытия, должны заранее планировать свой маршрут и предусмотреть парковку в период со 2 августа (четверг) по 5 августа (воскресенье).
Программа празднования Дня рождения Ленинградской области.
Фото: pixabay.com