В Выборг приедут фермеры из разных районов региона

Время работы выставки-продажи: 4 августа с 10:00 до 18:00.

Выставка-продажа продукции ленинградских товаропроизводителей пройдет в субботу, 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На проспекте Ленина расположатся 28 шатров и 10 автолавок, где можно будет купить хлебобулочные, кулинарные и кондитерские изделия, мясные и рыбные деликатесы, колбасы, разнообразные полуфабрикаты, молочную продукцию, сыры, яйца, томаты, огурцы, салат, грибы, ягоды и цветы, также многих порадует большой выбор мороженного. Продукцию будут продавать малые фермерские хозяйства, так и крупные товаропроизводители из Ленинградской области.

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