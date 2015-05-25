Видео: глава Туркмении расстрелял три мишени верхом на велосипеде

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, также носящий титул Аркадаг (покровитель), устроил внеплановые военные учения, на которых показал военным, как нужно стрелять. Об этом сообщило издание "Туркменистан: золотой век".
Приказ оперативно привести отдельные подразделения в состояние боевой готовности президент отдал после полуночи 14 июня. В учебный центр помимо военных прибыли боевые вертолеты и самолеты.
Гурбангулы Бердымухамедов тоже решил не отставать и показал, как он, сидя на велосипеде, попал во все три мишени.
Гурбангулы Бердымухамедов возглавляет Туркмению с конца 2006 года. За все время правления он уже много раз удивлял общественность, то он метал ножи, то играл на гитаре и пианино, скакал верхом на лошади, дрифтовал на машине, читал рэп с внуком и даже в 2015 году поставил самому себе памятник.
Видео: Twitter/ Peter Leonard
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