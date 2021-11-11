Президент Туркмении расстрелял мишень и оставил на ней автограф

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал навыки стрельбы из пистолета.Местный государственный портал Altyn Asyr публиковал ролик со стрельбой главы республики. Политик проверил свои навыки по владению огнестрельным оружием. Мероприятие было организовано в рамках рабочего визита на территорию одного из районов Ашхабада. Там президент оценивал работы по формированию хозяйственного управления военных и силовых ведомств.
Бердымухамедов посетил тир, в котором сделал несколько выстрелов из пистолета по мишени. Все пули политика попали в цель. Затем лидер страны оставил собственный автограф на мишени. Он заявил, что занятия военно-прикладными видами спорта обязательны для всего личного состава силовых структур.
Напомним, что в сентябре 2020 года после заседания Государственного совета безопасности Гурбангулы Бердымухамедов также для руководителей военных и правоохранительных органов тренировку по стрельбе, в которой принял участие сам.
Президент Туркменистана испытал сверхзвуковой военный самолет.
Видео: Youtube/Watan Habarlary
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