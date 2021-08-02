Президент Туркменистана испытал сверхзвуковой военный самолет

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил полет за штурвалом нового легкого штурмовика 29-А Super Tucano. Об этом пишет Государственное информационное агентство республики.
Глава государства совершил облет над степями, Каспийским морем и прилегающей к границе горной цепи. По данным СМИ, Бердымухамедов совершал виражи и маневрировал. Пилотам сопровождающих его воздушных судов он показывал жестами, что удовлетворен полетом и самим самолетом.
На земле после посадки президента встретили вице-премьер республики Чарымырат Аманов и министр обороны Бегенч Гундогдыев. Последний предложил главе Туркменистана передать его летную форму, в которой тот тестировал самолет, в музей строящейся в столице страны военной школы. Бердымухамедов одобрил эту инициативу.
Говоря о воздушном судне, глава республики подчеркнул, что самолет способен осуществлять полет при любой погоде, на различной высоте и над любой местностью.
Ранее мы сообщали, что судно "Всеволод Бобров" завершает испытания в Балтийском море.
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