В рабочей поездке участвовали премьер страны, его заместители и профильные министры.

По итогам российско-туркменских переговоров в Ашхабаде подписаны восемь документов. От России в мероприятии приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, его вице-премьеры и министры. Вместе с остальными делегатами он обсудил вопросы, которые касаются миграционной сферы, таможенных правонарушений за период 2023-2035 годов. В числе одобренных меморандумов есть документы о взаимопонимании в сфере рыболовства, молодежной политики, подготовки профессиональных кадров в сфере таможни. Дополнительно в дистанционном формате был принят протокол о переходе к интеграции информационных систем в области карантина растений. Стороны одобрили дорожную карту двустороннего сотрудничества между МГУ имени Ломоносова и Туркменским государственным университетом имени Махтумкули.

Напомним, что также в пятницу 20 января Михаил Мишустин провел переговоры с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и председателем местной верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедовым.

Мишустин рассказал о работе по возведению фортификационных сооружений.

Фото и видео: Правительство России