Путин заявил о необратимом характере формирования нового миропорядка

Глава РФ прибыл в Туркменистан с рабочим визитом.

Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, так как настоящее время на геополитической арене формируется новый мировой порядок, отражающий многообразие планеты. Соответствующее заявление перед коллегами сделал российский президент Владимир Путин. Глава государства выступил на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития". в Туркменистане. Политик полагает, что указанные им процессы уже не остановить.

Напомним, что мероприятие при участии Владимира Путина посвящено 300-летию со дня рождения местного поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Руководитель Кремля обратил внимание на то, что туркменский деятель культуры взывал к справедливости и равенству, а также к согласию и ответственности, толерантности и пониманию, уважению и солидарности.

Все это и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям, особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами. Владимир Путин, глава РФ

Путин рассказал о росте промышленного производства в России.

Фото и видео: Telegram / Зарубин