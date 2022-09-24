Путин рассказал о росте промышленного производства в России

Президент РФ Владимир Путин рассказал о росте промышленного производства в стране. Об этом он заявил в ходе запуска новых промышленных проектов в российских субъектах.
По словам главы государства, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли. Он подчеркнул, что эти отрасли развиваются с опережением графика. Путин объяснил развитие результатом системной и совместной работы бизнеса и государства.
У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в промышленных проектах.
Видео: kremlin.ru
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