Путин рассказал о росте промышленного производства в России

По словам главы государства, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о росте промышленного производства в стране. Об этом он заявил в ходе запуска новых промышленных проектов в российских субъектах.

По словам главы государства, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли. Он подчеркнул, что эти отрасли развиваются с опережением графика. Путин объяснил развитие результатом системной и совместной работы бизнеса и государства.

У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в промышленных проектах.

Видео: kremlin.ru