По словам главы государства, у Москвы и Минска есть возможность дополнять друг друга.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в промышленных проектах. Об этом он заявил на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

По словам главы государства, у Москвы и Минска есть возможность дополнять друг друга в промышленных проектах. Он также отметил, что открываются возможности в сфере авиационного строительства и авиапромышленности.

У нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и по некоторым другим направлениям. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Путин заявил, что Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами.

Видео: kremlin.ru