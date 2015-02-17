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Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в промышленных проектах

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По словам главы государства, у Москвы и Минска есть возможность дополнять друг друга.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в промышленных проектах. Об этом он заявил на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

По словам главы государства, у Москвы и Минска есть возможность дополнять друг друга в промышленных проектах. Он также отметил, что открываются возможности в сфере авиационного строительства и авиапромышленности.

У нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и по некоторым другим направлениям.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Путин заявил, что Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами.

Видео: kremlin.ru

Теги: белоруссия, владимир путин, президент россии, промышленность
Категории: Лента новостей, Новости России,

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