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Путин: Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами

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По его словам, Москва настроена на укрепление сотрудничества с ними.

Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита стран-участниц СНГ.

По словам главы государства, Москва настроена на укрепление сотрудничества со странами-членами содружества. Он подчеркнул, что на это нацелена концепция российского председательства в 2024 году. Также Путин заявил о масштабных планах соответствующих мероприятий.

Ранее мы сообщали, что Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, снг
Категории: Лента новостей, Новости России,

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