Путин: Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами

По его словам, Москва настроена на укрепление сотрудничества с ними.

Россия считает страны СНГ стратегическими партнерами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита стран-участниц СНГ.

По словам главы государства, Москва настроена на укрепление сотрудничества со странами-членами содружества. Он подчеркнул, что на это нацелена концепция российского председательства в 2024 году. Также Путин заявил о масштабных планах соответствующих мероприятий.

Ранее мы сообщали, что Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

Видео: kremlin.ru