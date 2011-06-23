Санкт-Петербург и Аркадаг станут городами-партнерами

Петербург и туркменский Аркадаг станут городами-партнерами. Договоренность об этом была достигнута на официальной встрече глав городов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и хяким Аркадага Шамухаммет Дурдылыев подписали соглашение о сотрудничестве между городами в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Аркадаг – новый город государственного значения, названный в честь Национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова по его официальному титулу "аркадаг", что означает "покровитель". Руководители двух городов подготовили план мероприятий по сотрудничеству на 2023-2027 годы.

В рамках сотрудничества планируется организация встреч отраслевых специалистов по обмену опытом и приглашение руководства Аркадага в Санкт-Петербург. Губернатор выразил уверенность в активном развитии делового и гуманитарного сотрудничества между двумя городами.

Ранее сообщалось, что бюджет Петербурга увеличился на 750 млрд рублей в 2023 году.

Фото: Piter.TV