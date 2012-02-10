Отмечается, что объем доходов превысил показатель годового плана на 72%.

Бюджет Петербурга увеличился на 750 млрд рублей в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета финансов Северной столицы.

По состоянию на 1 сентября в городской бюджет поступили доходы, из которых 535 млрд рублей сформированы за счет платежей по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций. Отмечается, что объем доходов превысил показатель годового плана на 72%.

Также сообщается, что расходы бюджета Петербурга составили 644 млрд рублей и превысили уровень аналогичного периода прошлого года.

Ранее мы сообщали, что Смольный отказался от полного запрета самокатов в Петербурге.

Фото: Piter.tv