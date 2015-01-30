Смольный отказался от полного запрета самокатов в Петербурге

Запрет на использование средств индивидуальной мобильности будет введен на Адмиралтейской и Дворцовой набережных.

Смольный отказался от полного запрета электросамокатов в Петербурге по примеру Парижа. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на заместителя председателя комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова.

Чиновник напомнил о запретах на использование самокатов, которые будут введены на определенных территориях. До 10 сентября запрет будет действовать на Адмиралтейской набережной. До конца месяца ограничения введут на Дворцовой набережной. Штраф для нарушителей составит 500 руб.

Также Ваньчков напомнил, что с 2021 года на территории Петербурга действует соглашение между комитетом и сервисами об использовании самокатов. Соглашение предусматривает ряд ограничений для пользователей средств индивидуальной мобильности.

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Фото: Piter.tv