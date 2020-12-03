Гурбангулы Бердымухамедов оценил одежду военнослужащих и силовиков.

Президент Туркменистана осмотрел новую униформу для силовых структур. Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с образцами экипировки, в которой будут ходить местные военнослужащие. Главе республики представили результаты работы по укреплению и модернизации материально-технической базы правоохранительных органов.

Местные журналисты из государственного информационного агентства ТДХ заявили, что президента на месте встретили представители Госсовета по национальной безопасности. На данный момент неизвестно, где именно проводилось мероприятие.

Современное военное обмундирование должно изготавливаться из высококачественного материала и полностью отвечать предъявляемым требованиям, в том числе климатическим условиям. Это касается как функциональности и удобства униформы с учетом ее предназначения, так и дизайна Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана

Политик напомнил что республика будет и дальше уделять внимание вопросам улучшения материально-технической базы силовых структур, полиции и военнослужащих. Он призвал правительство к формированию необходимых условиях, в которых представители закона могли бы комфортно нести службу.

Президент Туркмении на камеру сжег в печи наркотики.

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