Петербуржец заметил на Будапештской автобус с несовершеннолетними, которых отводили в участок полиции

Пассажирский автобус перекрыл въезд во двор дома №40/1 на Будапештской улице. Рядом с транспортным средством стояла машина сотрудников полиции, сообщил очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".
Свидетель утверждает, что из автобуса выводили подростков, после чего их направляли в соседний отдел полиции. Точные обстоятельства пока не известны.
Напомним, что задержанных 23 января на протестной акции в Петербурге сажали в пассажирские автобусы. Детский омбудсмен Петербурга осудила участие несовершеннолетних в акциях протеста.
Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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