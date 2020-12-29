Петербуржец заметил на Будапештской автобус с несовершеннолетними, которых отводили в участок полиции

Так происходящее увидел очевидец, однако официальной информации не поступало.

Пассажирский автобус перекрыл въезд во двор дома №40/1 на Будапештской улице. Рядом с транспортным средством стояла машина сотрудников полиции, сообщил очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".

Свидетель утверждает, что из автобуса выводили подростков, после чего их направляли в соседний отдел полиции. Точные обстоятельства пока не известны.

Напомним, что задержанных 23 января на протестной акции в Петербурге сажали в пассажирские автобусы. Детский омбудсмен Петербурга осудила участие несовершеннолетних в акциях протеста.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"