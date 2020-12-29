Детский омбудсмен Петербурга осудила участие несовершеннолетних в акциях протеста

Анна Митянина напомнила, что детей с 16 лет могут привлечь к административной ответственности.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина осудила участие несовершеннолетних в акциях протеста.

Инициаторы противоправных митингов используют наших детей как прикрытие и не несут за них никакой ответственности. Все призывы к нарушению закона, направленные в их адрес, должны пресекаться – заявила Митянина.

Она напомнила, что детей с 16 лет могут привлечь к административной ответственности – штрафу за нарушение правил проведения собраний, митингов и шествий. За детей младше возрастом ответственность несут родители, которых могут оказать отдельно.

Суббота в Петербурге ознаменовалась массовым выходом горожан к Сенатской площади и в центр города в знак поддержки Алексея Навального. Акция в Северной столице стартовала у памятника "Медный Всадник", потом переместилась на Невский проспект, затем протестующие перешли к площади Восстания и Марсовому полю, после чего снова вернулась на Гостиный двор.

Сотни участников митинга в Петербурге остались у Гостиного двора – полиция задерживает собравшихся у станции метро.

Фото: Piter.tv