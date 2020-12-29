У Гостиного двора также идут задержания активистов

У Гостиного двора в Петербурге идут задержания горожан, пришедших поддержать политика Алексея Навального. Основные задержания сейчас сосредоточены на Сенатской площади, где должен начаться несанкционированный митинг.
Со слов корреспондента Piter.TV, для сбора задержанных полиция использует автобус-"гармошку" и маршрутку. Маленький автобус набит задержанными целиком, другой – пока наполовину. В данной локации насчитывается порядка 20 пойманных активистов.
Видео: Piter.TV
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Людям работать не хочется. На митинги прут.
Действительно пусть все работают в субботу, вздумали тут за права бороться
Надеюсь всех переловят и отпинают для ума
Надеюсь всех переловят и отпинают для ума