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Сегодня, 13:28
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У Гостиного двора также идут задержания активистов

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В автобус и маршрутку вместо автозаков завели более 20 человек.

У Гостиного двора в Петербурге идут задержания горожан, пришедших поддержать политика Алексея Навального. Основные задержания сейчас сосредоточены на Сенатской площади, где должен начаться несанкционированный митинг.

Со слов корреспондента Piter.TV, для сбора задержанных полиция использует автобус-"гармошку" и маршрутку. Маленький автобус набит задержанными целиком, другой – пока наполовину. В данной локации насчитывается порядка 20 пойманных активистов.

Видео: Piter.TV

Теги: задержания, митинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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rbgth
Сегодня 13:45

Людям работать не хочется. На митинги прут.

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Аноним ответ на комментарий
Сегодня 14:03

Действительно пусть все работают в субботу, вздумали тут за права бороться

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Аноним
Сегодня 14:00

Надеюсь всех переловят и отпинают для ума

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Vit23
Сегодня 14:04

Надеюсь всех переловят и отпинают для ума

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