У Гостиного двора также идут задержания активистов

В автобус и маршрутку вместо автозаков завели более 20 человек.

У Гостиного двора в Петербурге идут задержания горожан, пришедших поддержать политика Алексея Навального. Основные задержания сейчас сосредоточены на Сенатской площади, где должен начаться несанкционированный митинг.

Со слов корреспондента Piter.TV, для сбора задержанных полиция использует автобус-"гармошку" и маршрутку. Маленький автобус набит задержанными целиком, другой – пока наполовину. В данной локации насчитывается порядка 20 пойманных активистов.

Видео: Piter.TV