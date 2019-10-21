Видео: В Орегоне школьный учитель разоружил стрелка объятьями

В сети опубликовано видео со школьных камер наблюдения.

В Орегоне школьный тренер обезоружил ученика объятьями и состраданием.

Этот инцидент произошел в одной из школ Орегона в Портленде. Ученик пришел в школу с ружьем с намерением открыть стрельбу. Навстречу ему вышел тренер по футболу и легкой атлетике Кианон Лоу (Keanon Lowe) . Учитель обнял своего ученика и начал что-то говорить парню.

Молодой человек ответил на объятья и отдал оружие. Кианон Лоу позднее признался, что испытывал в тот момент сострадание к молодому человеку. Парня признали виновным в незаконном ношении оружия и дали три года условно.

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Видео: YouTube/The Oregonian