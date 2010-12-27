В перестрелке в ночном клубе Екатеринбурга пострадали 4 человека

Мужчине сделали замечание, а он в ответ начал стрелять.

В ночном клубе HOPS в Екатеринбурге произошла перестрелка.

Сообщается, что частому посетителю клуба на улице Библиотечной, 43 сделали замечание за непотребное поведение. В ответ мужчина лет 35 достал травматический пистолет и начал стрелять по людям. В результате 4 человека получили травмы, но в больницу обращаться не стали.

Сотрудники клуба вызвали на место ЧП полицию, и пострадавших направили в полицию и в больницу. Госпитализация никому не потребовалась. Полиция проверяет все обстоятельства инцидента.

Фото: Pixabay