Видео: В Лондоне загорелся крупный торговый центр

С огнем борются более 100 пожарных. Очевидцы опубликовали видео горящего торгового центра в соцсетях.

Сегодня утром, 22 июля, в Лондоне загорелся торговый центр Walthamstow.

В северо-восточной части Лондона загорелся крупный торговый центр Walthamstow. Очевидцы сообщают, что горит крыша здания. На борьбу с огнем выдвинулись более 100 пожарных и 15 единиц спецтехники, сообщает DailyMail. Пожару присвоено высокая степень сложности.

Причина пожара не выяснена. О пострадавших на данный момент, неизвестно.

Сегодня ранее: В Гонконге полиция разогнала демонстрантов слезоточивым газом (видео).

Видео: Instagram/certified_gasoline0.2; YouTube/UK News In Pictures