Видео: В Лондоне загорелся крупный торговый центр

Сегодня утром, 22 июля, в Лондоне загорелся торговый центр Walthamstow.
В северо-восточной части Лондона загорелся крупный торговый центр Walthamstow. Очевидцы сообщают, что горит крыша здания. На борьбу с огнем выдвинулись более 100 пожарных и 15 единиц спецтехники, сообщает DailyMail. Пожару присвоено высокая степень сложности.
Причина пожара не выяснена. О пострадавших на данный момент, неизвестно.
Сегодня ранее: В Гонконге полиция разогнала демонстрантов слезоточивым газом (видео).
Видео: Instagram/certified_gasoline0.2; YouTube/UK News In Pictures
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