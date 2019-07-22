Гонконг: Полиция разогнала демонстрантов слезоточивым газом

Появилось видео с места беспорядков в центре города.

В Гонконге несколько недель продолжаются протесты, которые начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом. Ранее полицейские применили силу к протестующим, которые перекрыли улицы. Но демонстранты продолжают отставать свою позицию и протесты продолжаются. Ранее Piter.TV публиковал видео штурма Парламента.

Протесты не утихают по сей день. Накануне вечером радикально настроенные демонстранты устроили бесчинства в деловом центре города Шэн Ван. Демонстранты перекрыли движения на улицах, возвели баррикады, Организаторы сообщают, что в акции протестов приняло участие около 430 тысяч человек, по данным полиции эта цифра намного меньше, 138 тысяч.

Полиция применила силу и слезоточивый глаз, оттесняя бастующих людей от канцелярии центральных властей КНР.

Видео: YouTube/South China Morning Post