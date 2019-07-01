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Гонконг: Протестующие пошли на штурм парламента

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В сети опубликовано видео с места беспорядков.

В Гонконге демонстранты попытались штурмовать здание парламента.

Протесты в Гонконге начались в 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом. Ранее полицейские применили силу к протестующим, которые перекрыли улицы. Но демонстранты продолжают отставать свою позицию и протесты продолжаются.

Сегодня стало известно, что многотысячная толпа людей взяла в осаду Законодательное собрание и попыталась пойти на штурм. В качестве тарана взяли груженую тележку и попытались ей разбить стеклянные стены и двери здания парламента.

Видео: MDK

Теги: беспорядки, в мире, гонконг, мировые новости, общество, протесты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество,

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