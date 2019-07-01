Гонконг: Протестующие пошли на штурм парламента

В сети опубликовано видео с места беспорядков.

В Гонконге демонстранты попытались штурмовать здание парламента.

Протесты в Гонконге начались в 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом. Ранее полицейские применили силу к протестующим, которые перекрыли улицы. Но демонстранты продолжают отставать свою позицию и протесты продолжаются.

Сегодня стало известно, что многотысячная толпа людей взяла в осаду Законодательное собрание и попыталась пойти на штурм. В качестве тарана взяли груженую тележку и попытались ей разбить стеклянные стены и двери здания парламента.

Видео: MDK