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Видео: Малкин жестко подрался на льду во время матча НХЛ

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Евгений Малкин подрался с соперником и повалил того на лед.

Во время матча НХЛ между командами "Питтсбург Пингвинс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" произошла потасовка между игроками этих команд.

Евгений Малкин, нападающий "Питтсбург Пингвинс" и капитан "Тампа-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос сошлись в отчаянной драке во время третьего периода матча. Сначала игроки обменялись ударами клюшек, а затем, скидывая перчатки, сцепились в отчаянной драке. Евгений Малкин оказался сильнее своего соперника и повалил того на лед. Драку быстро разняли, а драчунов удалили со льда на 5 минут

Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу "Пингвинов".

Видео: NBC news

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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