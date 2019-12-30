Видео: Египтянин накрыл своим телом дочь, упавшую под поезд

Ребенок и мужчина не пострадали.

В Египте мужчина накрыл ребенка телом, который упал под поезд.

РИА Новости сообщает, что инцидент произошел на вокзале города Исмаилия. Мужчина решил пересечь пути в неположенном месте, и его дочь оказалась на путях перед приближающимся поездом. Мужчина, не раздумывая, спрыгнул вниз, и накрыл телом ребенка.

После случившегося у ребенка от шока не двигались ноги минут 15, но потом все нормализовалось и "все разошлись".

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Видео: YouTube/Jason Ashfield