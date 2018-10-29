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Видео: Александр Овечкин подарил юному болельщику клюшку

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По сети разлетелось видео со счастливым маленьким фанатом "Вашингтон".

Хоккеист Александр Овечкин осчастливил юного болельщика.

Российский хоккеист, капитан хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз", после завершения матча подарил юному болельщику свою клюшку. Овечкин подъехал к бортику и перекинул клюшку через ограждение. Взрослые поймали клюшку и отдали мальчику. Юный фанат был невероятно счастлив. Он долго не мог поверить в свалившееся счастье. Он то прижимал клюшку к лицу, то хватался за лицо.

Piter.TV ранее публиковал жуткие кадры из Краснодарского края, в цирке шапито на 4-летнюю девочку напала львица.

Видео: YouTube/Top7Highlights

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Категории: Лента новостей Мировые новости Спорт Хоккей

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