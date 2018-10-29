Видео: Александр Овечкин подарил юному болельщику клюшку

Хоккеист Александр Овечкин осчастливил юного болельщика.
Российский хоккеист, капитан хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз", после завершения матча подарил юному болельщику свою клюшку. Овечкин подъехал к бортику и перекинул клюшку через ограждение. Взрослые поймали клюшку и отдали мальчику. Юный фанат был невероятно счастлив. Он долго не мог поверить в свалившееся счастье. Он то прижимал клюшку к лицу, то хватался за лицо.
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Видео: YouTube/Top7Highlights