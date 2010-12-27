Дольщикам ЖК "Ижора Парк" начнут выдавать ключи с 23 декабря

Жильцы проблемного комплекса въедут в новое жилье до середины февраля.

Проблемный объект в поселке Металлострой, недавно введенный в эксплуатацию, готовится к приезду первых жильцов. Шести сотням дольщиков ЖК "Ижора Парк" начнут выдавать ключи 23 декабря, последние передадут в руки жильцам до конца февраля. Об этом сообщает ресурс "Строительный Петербург".

В Металлострое состоялось собрание по вопросу заселения проблемного комплекса при участии представителей комитета по строительству, управляющей компании и компании "СпецПроект", которая доводила работу на непростой стройке до конца. Жильцам, ждущих свои квартиры с 2013 года, рассказали о сроках выдачи ключей, порядке заселения, охране и оформлении недвижимости в собственность. Поэтапное заселение стартует 23 декабря и завершится в середине грядущего февраля. Также дольщикам показали план работ в комплексе на ближайшее время. На данный момент в ЖК решаются вопросы по поводу пуско-наладки дома и запускается система отопления с проверками, поэтому заселить в дом всех людей сразу проблемно.

Представитель "СпецПроекта" Любовь Ефимова сказала, что в комплексе уже есть временное электроснабжение и горячая вода, и ГУП "ТЭК" принял работы. Водоснабжение появится в доме до конца текущей недели, "Водоканал" одобрил включение. Зампред комитета Евгений Барановский отметил, что строительные объекты фактически завершены, и поблагодарил дольщиков за терпение. В ответ жильцы поздравили комитет с достигнутыми результатами на проблемном объекте, подчеркнув, что без помощи властей дом ввели бы в эксплуатацию позднее.

Отмечается, что получение ключей от новостройки в течение 1-3 месяцев – отличный показатель для Петербурга. В стандартных ситуациях жильцы могут ждать заселения до полугода.

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