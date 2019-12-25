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Вице-спикера гордумы Воронежа отправили под домашний арест за мошенничество
Сегодня, 13:48
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lesjasap

Вице-спикера гордумы Воронежа отправили под домашний арест за мошенничество

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Александр Провоторов будет под домашним арестом по 3 мая 2021 года.

В Воронеже под домашний арест отправлен первый заместитель председателя городской думы. По данным местных СМИ, депутата подозревают в мошенничестве.  Решением Ленинского районного суда фигуранту уголовного дела выбрана мера пресечения до 3 мая включительно.

По версии следственного комитета, Александр Провоторов требовал от бизнесмена Александра Жукова за услуги "поддержки" один миллион рублей. Жертва подозреваемого боялась того, что без связей вице-спикера думы не сможет избраться.  В надзорном ведомстве полагают, что первые 200 тысяч рублей Провоторов получил в конце июня прошлого года во время личной встречи с предпринимателем. Остаток средств депутату передали через водителя.

В судебной инстанции рассказали, что в настоящее время Александр Провоторов активно сотрудничает со следствием. Он признал вину в совершенном. В его отношении рассматривается дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до шести лет.

СК возбудил уголовное дело после убийства матерью двоих детей в Воронеже.

Фото: Piter.tv

Теги: александр провоторов, воронеж, депутат, домашний арест, мошенничество, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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