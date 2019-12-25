Вице-президент "Лукойла" сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Об этом в интервью РБК заявил Леонид Федун.

Вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун в интервью РБК заявил о том, что благодаря заключению сделки странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти России будет получать до 80 миллионов долларов дохода каждый день.

Федун предположил, что диапазон цен в 30-40 долларов за баррель сохранится, а Россия будет получать с этого дополнительный доход. Вице-президент "Лукойла" обратил внимания, что данное соглашение остановило процесс вытеснения нефти России с европейских нефтехранилищ со стороны Саудовской Аравии.

При этом саму сделку Федун сравнил с Брестским миром. Так он подчеркнул, что соглашение для России стало "унизительным и тяжёлым".

Ранее мы сообщали о том, что в компании "Лукойл" оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК. Из-за этого Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день.

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