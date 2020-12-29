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Вице-президент Аргентины привилась от коронавируса препаратом "Спутник V"

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Политик поблагодарила медиков за их работу во время пандемии коронавируса.

Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер привилась от коронавируса препаратом "Спутник V". Об этом она написала на своей странице в Twitter.

В больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся "Спутником V".

Кристина Киршнер, вице-президент Аргентины

Она отметила, что данным жестом проявляет заботу не только о себе, но и об окружающих.

Политик поблагодарила медиков за их работу во время пандемии коронавируса.

Ранее мы писали, что при испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле серьезных осложнений не выявлено.

Видео: YouTube / El Ágora Digital

Теги: аргентина, коронавирус, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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