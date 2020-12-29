Вице-президент Аргентины привилась от коронавируса препаратом "Спутник V"

Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер привилась от коронавируса препаратом "Спутник V". Об этом она написала на своей странице в Twitter.
В больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся "Спутником V".
Кристина Киршнер, вице-президент Аргентины
Она отметила, что данным жестом проявляет заботу не только о себе, но и об окружающих.
Политик поблагодарила медиков за их работу во время пандемии коронавируса.
Ранее мы писали, что при испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле серьезных осложнений не выявлено.
Видео: YouTube / El Ágora Digital
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