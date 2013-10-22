Вице-премьер Украины сообщила о планах эвакуации по трем гуманитарным коридорам

Ирина Верещук раскрыла намерения Киева по выводу гражданского населения 29 марта.

Вице-премьер Украины сообщила о планах по трем гуманитарным коридорам. На регулярном брифинге от 29 марта местный министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Ирина Верещук отметила, что на вторник режим согласовал три маршрута, по которым будут эвакуироваться гражданские лица.

Согласованы три гуманитарных коридора. Ирина Верещук, вице-премьер Украины

Чиновница заметила, что из мирное население сможет попасть из Мариуполя в Запорожье. В регион украинцы смогут попасть на личном транспорте. Также из Запорожья отправлено 34 автобуса до населенного пункта Бердянск. Власти страны планируют эвакуировать находящихся там 880 жителей Мариуполя которые успели покинуть город боевых действий. Украинские чиновники намерены эвакуировать людей автобусами из Мелитополя и Энергодара в город Запорожье.

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Фото и видео: Telegram / Офіс Президента

