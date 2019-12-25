Посол Украины попросил прервать поставки энергоносителей из России в ЕС

Андрей Мельник рассказал о разочаровании Киева действиями Евросоюза по энергетике.

Посол Украины в Берлине попросил прервать поставки энергоносителей из России в ЕС. Такое заявление дипломат сделал в эфире немецкого телеканала ZDF. Андрей Мельник рассказал о разочаровании Киева в том вопросе, что Евросоюз никак не может продвинуться в вопросе введения эмбарго на энергетические ресурсы. По мнению Мельника, должен быть мораторий на поставки на один или даже два месяца. В противном случае эта ситуация станет "пощечиной" киевскому режиму.

Мы благодарны за то, что думают о введении дальнейших санкций, но в то же время мой президент и правительство разочарованы, что по вопросу эмбарго на энергоносители из России, газа, нефти и угля, совсем нет движения вперед. Андрей Мельник, посол Украины в ФРГ

Специалист считает, что энергетическое стало бы "самым сильным оружием" в антироссийских санкциях, а правительство Германии в этом вопросе ранее лишь "жало на тормоза". Мельник уточнил прессе, что многие люди на Украины данный поступок рассматривают как предательство.

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