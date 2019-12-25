Зеленский призвал G7 отключить Россию от GPS

Украинский президент объяснил, какие меры Западу следует принять для противодействия РФ.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал "Большую семерку" отключить Россию от GPS. Такое заявление глава государства сделал в рамках онлайн-выступления перед представителями участниками саммита G7. Политик призвал их быть причастными к формировании новой системы гарантий безопасности для Киева.

Принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины, действенных гарантий, которые могут остановить любого агрессора за 24 часа. Владимир Зеленский, президент Украины

Он еще раз призвал международных партнеров к еженедельному введению антироссийских санкций, а также введению эмбарго на торговлю с Россией. Зеленский подчеркнул, что российские банки должны полностью блокироваться от глобальной финансовой системы. Лидер Украины призвал помочь его стране вооружением, а также принять участие в дальнейшем восстановлении Украины.

Зеленский призвал вводить новые санкции против России еженедельно.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official