Вице-премьер Украины рассказала об открытии двух гумкоридоров

Ирина Верещук рассказала, как 25 марта будет проводиться эвакуация мирного населения Украины.

Украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила об открытии в пятницу 25 марта двух гуманитарных коридоров на территории страны. Такой информацией министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий поделилась на регулярном брифинге с журналистами. Она добавила, что по указанным гумкоридорам будет организовано передвижение мирных граждан.

На сегодня согласовано два гуманитарных коридора. Ирина Верещук, вице-премьер Украины

Уточняется, что из украинского города Мариуполь до Запорожья установлен гуманитарный коридор для тех, кто планирует покидать населенный пункт на личном транспорте. Массовая эвакуация автобусами производится из Бердянска. До Запорожья можно будет добраться из Мелитополя.

Вице-премьер Украины заявила об открытии девяти гуманитарных коридоров.

Фото и видео: Telegram / Офіс Президента