Вице-премьер Украины заявила об открытии девяти гуманитарных коридоров

Ирина Верещук объяснила, откуда и куда граждане могут безопасно пройти.

Вице-премьер Украины заявила об открытии Киевом 23 марта девяти гуманитарных коридоров. Такой информацией чиновница, местный министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук поделилась с журналистами в рамках регулярного брифинга. Она уточнила по каким именно маршрутам будет проводиться эвакуация мирных жителей.

Согласовано девять гуманитарных коридоров. Ирина Верещук, вице-премьер Украины

Из Мариуполя силовики установили коридор из Бердянска до Запорожья. До Запорожья мирное население может добраться из населенных пунктов Пологи и Гуляйполе. С территории Киевской области беспрепятственно можно добраться до городов Бровары и Белая Церковь. В Луганской области на Донбассе организованы коридоры из Рубежного и Нижнего в Бахмут. Там же размещаются остановки для сбора граждан в городах Лисичанск, Северодонецк и Горское.

Вице-премьер Украины 18 марта заявила о работе по девяти гуманитарным коридорам.

Фото и видео: Telegram / Офіс Президента