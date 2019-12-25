Вице-премьер Украины заявила о работе по девяти гуманитарным коридорам

Ирина Верещук рассказала о плана Киева по эвакуации гражданского населения на 18 марта.

Вице-премьер Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявила о планах властей страны по эвакуации мирного населения в рамках девяти безопасных гуманитарных коридоров. Ирина Верещук выступила на регулярном брифинге с журналистами 18 марта.

Хочу рассказать о планах. Согласовано девять гуманитарных коридоров. Ирина Верещук, премьер-министр Украины

Чиновница объяснила прессе, что направленная Киевом гуманитарная колонна уже забрала группу мирных жителей из Мариуполя. Техника с гражданским населением продолжает свой путь до Запорожья. Часть мирных жителей, покинувших Мариуполь, двигается по подконтрольной украинской стороне территории пешком. Верещук добавила, что им будет оказана помощь в районе города Мангуш. Также сегодня из Запорожья в Мариуполь выезжает вторая колонна автобусов.

В Сумской области Киев за 18 марта проведёт эвакуацию по гуманитарным коридорам в город Полтава из Сум, а также из населенных пунктов Тростянец, Лебедин, Копотоп, Краснополье, Великая Писаревка в Полтаву. В Харьковской области будет организована доставка гуманитарной помощи в Балаклею и Изюм.

Власти Украины создали информационное бюро по делам военнопленных.

Фото и видео: Telegram / Офіс Президента