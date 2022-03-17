Ирина Верещук раскрыла прессе подробности работы сформированного центра.

Власти Украины создали информационное бюро по делам военнопленных. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами от 17 марта сделала местный вице-премьер, министр по вопросу реинтеграции временно неподконтрольных Киеву территорий Ирина Верещук. По данным чиновницы, созданное ведомство займется вопросом сбора сведений и передачей данных о военных, которые находятся в плену у Киева.

С сегодняшнего дня у нас было создано Национальное информационное бюро в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года. Ирина Верещук, вице-премьер Украины

На Украине рассказали о том, что реализовывать функции Национального информационного бюро начнет местное государственное предприятие "Украинский национальный центр восстановления мира". Оно относится к сфере управления министерства по вопросам реинтеграции. Работа будет вестись как деятельность юридического лица публичного права.

Фото и видео: Telegram / Офіс Президента