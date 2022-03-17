Власти Украины создали информационное бюро по делам военнопленных. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами от 17 марта сделала местный вице-премьер, министр по вопросу реинтеграции временно неподконтрольных Киеву территорий Ирина Верещук. По данным чиновницы, созданное ведомство займется вопросом сбора сведений и передачей данных о военных, которые находятся в плену у Киева.
С сегодняшнего дня у нас было создано Национальное информационное бюро в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года.
Ирина Верещук, вице-премьер Украины
На Украине рассказали о том, что реализовывать функции Национального информационного бюро начнет местное государственное предприятие "Украинский национальный центр восстановления мира". Оно относится к сфере управления министерства по вопросам реинтеграции. Работа будет вестись как деятельность юридического лица публичного права.
Фото и видео: Telegram / Офіс Президента
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