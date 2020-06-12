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Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными

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По его словам, срок действия соглашений закончился в конце 2015 года.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными.  Об этом он заявил в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности.

Вице-премьер Алексей Резников отметил, что Минские соглашения закончились ещё в конце 2015 года. По его словам, теперь Украина теоретически в любой момент может выйти из них.

При этом Резников отметил, что Украина готова использовать Минск как площадку для переговоров.

Ранее мы сообщали о том, что Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО.

Видео:украина/YouTube

Теги: мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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