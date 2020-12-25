Вице-премьер РФ Хуснуллин назвал применение системы опреснения воды в Крыму крайней мерой

Власти ждут результаты разведки для размещения опреснительной установки.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал применение системы опреснения воды в Крыму крайней мерой. Станцию по опреснению воды на полуострове вице-премьер оценил как "дорогое удовольствие", рассказал он 25 декабря на пресс-конференции.

При этом он добавил, что работы по возможности применения опреснения воды ведутся, и система будет применяться, если не будет хватать запасов воды.

Власти ждут результаты разведки для размещения опреснительной установки, рассказал Хуснуллин – о текущей ситуации ему докладывают каждый день. Он также добавил, что к весне следующего года должен заработать Бештерек-Зуйский водозабор.

С 1 марта 2021 года объем подачи воды в Крыму увеличится на 50 тысяч кубометров. Российские военные весной завершат строительство необходимой инфраструктуры.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал президенту о дефиците строителей в России. По его словам, на стройках не хватает кадров. Он попросил главу государства рассмотреть данный вопрос в начале 2021 года на отдельном совещании.

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