Хуснуллин рассказал Путину о дефиците строителей в России

В 2020 году показатель по вводу жилья превысил прошлогодний на 1,4%.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал президенту России Владимиру Путину о дефиците строителей в России. По его словам, на стройках не хватает кадров. Он попросил главу государства рассмотреть данный вопрос в начале 2021 года на отдельном совещании.

Хуснулин подчеркнул, что нехватка строителей грозит недостатком по уровню вводимого жилья. Особенно остро, отметил вице-премьер, проблема ощущается в Московском регионе.

Мы видим риск по вводу жилья в декабре из-за недостатка трудовых ресурсов, включая иностранную рабочую сил. Марат Хуснулин, вице-премьер РФ

Он доложил, что в 2020 году показатель по вводу жилья превысил прошлогодний на 1,4%. В прошлом году объём составил 82 млн кв. м.

Ранее Путин призвал правительство "вытаскивать людей из трущоб".