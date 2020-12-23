Путин призвал правительство "вытаскивать людей из трущоб"

Президент России Владимир Путин, говоря о программе расселения ветхого жилья, призвал правительство "вытаскивать людей из трущоб". Заявление он сделал на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что важно не допустить того, чтобы в городах росли новые трущобы.
Ранее Путин заявил, что рост цен на жилье может свести на нет пользу от льготной ипотеки.
Видео: kremlin.ru
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