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Путин призвал правительство "вытаскивать людей из трущоб"

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Важно не допустить того, чтобы в городах росли новые трущобы.

Президент России Владимир Путин, говоря о программе расселения ветхого жилья, призвал правительство "вытаскивать людей из трущоб". Заявление он сделал на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб.

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что важно не допустить того, чтобы в городах росли новые трущобы.

Ранее Путин заявил, что рост цен на жилье может свести на нет пользу от льготной ипотеки.

Видео: kremlin.ru

Теги: аварийное жилье, путин, расселение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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