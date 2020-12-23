Путин призвал правительство "вытаскивать людей из трущоб"

Важно не допустить того, чтобы в городах росли новые трущобы.

Президент России Владимир Путин, говоря о программе расселения ветхого жилья, призвал правительство "вытаскивать людей из трущоб". Заявление он сделал на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что важно не допустить того, чтобы в городах росли новые трущобы.

Ранее Путин заявил, что рост цен на жилье может свести на нет пользу от льготной ипотеки.

Видео: kremlin.ru