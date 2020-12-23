Он призвал членов правительства и другие органы внимательно следить за ситуацией.

Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на жилье может свести на нет пользу от льготной ипотеки, благодаря которой жильё стало более доступным для россиян.

Глава государства подчеркнул, что программа льготной ипотеки под 6,5% в стране работает хорошо. Однако, отметил Путин, рынок сразу отреагировал на увеличение объёма кредитных ресурсов.

- Участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов выделяется приличный, количество обращений очень большое.

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что если цены на жильё продолжат расти, то в этом случае все усилия по льготной ипотеке могут либо свестись к нулю.

Или серьезно пострадают.

Он призвал членов правительства и другие органы внимательно следить за ситуацией на рынке недвижимости и реагировать на происходящее там.

Ранее Путин заявил, что повестка развития России осталась неизменной, несмотря на пандемию.

Видео: kremlin.ru