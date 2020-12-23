Он ждёт от правительства больших достижений.

Президент России Владимир Путин заявил, что повестка развития России осталась неизменной, несмотря на пандемию коронавируса и вызванные ей проблемы.

Глава государства отметил, что пандемия оказалась вызовом для экономик и социальных сфер практически во всех государствах, а также большим испытанием для людей. Путин заверил, что государство сосредотачивает ресурсы для решения подобных проблем.

Однако, подчеркнул президент, нельзя забывать про повестку развития России, которое имеет "качественное, непрерывное движение вперед имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение".

Путин заявил, что ждёт от правительства больших достижений.

Ранее Новак заявил, что правительство не допустит роста цен на бензин и дизель выше инфляции.

Видео: kremlin.ru