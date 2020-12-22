Новак: правительство не допустит роста цен на бензин и дизель выше инфляции

Вице-премьер России оценил механизм демпфера на нефтепродукты.

Александр Новак заявил, что правительство не допустит роста цен на бензин и дизель выше инфляции. Об этом вице-премьер России сообщил президенту Владимиру Путину в рамках личной встречи. Чиновник зачитал российскому лидеру доклад об энергетической обстановке. Он уточнил, что стоимость на топливо в 2020 году удалось сдержать благодаря демпфирующему механизму на нефтепродукты.

И дальше так же строго будем следить по Вашему поручению, чтобы цены были не выше инфляции. Это касается и бензинов, и дизельного топлива, и авиакеросина. По авиакеросину хотел бы отдельно….цены на авиационный керосин - по сравнению с 2019 годом практически на 19-20% сегодня цены ниже Александр Новак, вице-премьер России

Эксперт напомнил, что правительство дает возможность в тот период, когда на мировых рынках высокие цены на нефть и нефтепродукты, платить демпфер из бюджета. При низкой стоимости топлива, компания доплачивает в государственный средства в бюджет.

Путин потребовал исключить "хулиганство" на рынке топлива.

Видео: YT / Россия 24