Новак: добыча нефти в России в 2020 году снизится на 8,4%

Вице-премьер также прокомментировал снижение показателей по добыче газа и угля.

Александр Новак заявил, что добыча нефти в России в 2020 году снизится на 8,4%. Об этом вице-премьер России сообщил в рамках встречи с президентом Владимиром Путиным. Чиновник отметил, что показатель составит 514 млн тонн нефти. При этом добыча газа сократится на пять процентов, до 700 млрд кубометров голубого топлива.

Что касается показателей добычи нефти, мы в этом году выйдем примерно на 514 млн тонн - это на 8,4% меньше, чем в прошлом году...Если обратить внимание на добычу природного и попутного газа, мы ожидаем в этом году примерно 700 млрд куб. м добычи - это на 37 млрд меньше Александр Новак, вице-премьер России

Чиновник напомнил, что сокращение по добыче нефти связано с соглашением, заключенным в рамках сделки по ОПЕК+. При этом национальная добыча ресурса восстановилась на 25 процентов из-за возросшего спроса на товар в мире. Эксперт уточнил, что газовую сферу пандемия затронула меньше, так как меньшее число потребителей зависит от мобильности.

Новак добавил, что добычу угля в России на 2020 год сократили на 9-10 процентов.

Путин назвал работу в ОПЕК+ важнейшим направлением для страны.