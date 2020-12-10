Минэнерго РФ прогнозирует снижение добычи нефти по итогам года

Николай Шульгинов рассказал о российских показателях по добыче нефти, газа и угля.

Минэнерго России прогнозирует снижение добычи нефти по итогам 2020 года до 514 млн тонн. Об этом в интервью журналистам телеканала "Россия-24" сообщил глава ведомства Николай Шульгинов. По сведениям чиновника, к концу текущего года показатели снизятся примерно на восемь процентов. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере добычи газа и угля.

По нефти снижение добычи от уровня прошлого года примерно на 8% - до 514 млн тонн, по газу - около 700 млрд кубических метров, от 4% до 6% снижение. По углю - 401 млн, снижение - около 9% Николай Шульгинов, глава Минэнерго России

По словам чиновника, по миру будет прогнозироваться снижение электропотребления. Он добавил, что внутри страны показатель упадет в среднем на 2,7 процентв. Ранее экс-глава Минэнерго Александр Новак заявил, что в текущем году добыча нефти снизится на десять процентов (до 507 млн тонн топлива). Россия намерена за 2020 год экспортировать 225 млн тонн нефти. Это значение 16,4% меньше того уровня, который страна достигла в 2019 года. Снижение показателей связано с заключением сделки по программе ОПЕК+.

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Видео: Youtube/Россия 24