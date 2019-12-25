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Путин потребовал исключить "хулиганство" на рынке топлива
Сегодня, 13:38
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lesjasap

Путин потребовал исключить "хулиганство" на рынке топлива

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Глава России заслушал доклад Александра Новака.

Владимир Путин потребовал исключить "хулиганство" на рынке топлива. Об этом президент России заявил на личной встрече с вице-премьером Александром Новаком. Политик призвал чиновника обеспечить комфортное состояние энергетической отрасли. Таким образом глава государства прокомментировал доклад Новака о стоимости на природные ресурсы.

И отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя "хулиганить"...Механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется

Владимир Путин, президент России

Российский лидер заметил, что в сфере топливной политики "все понятно". Он объяснил, что Кремль находится в постоянном контакте с представителями нефтяной индустрии.

Новак: добыча нефти в России в 2020 году снизится на 8,4%.

Фото: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, нефть, топливо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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