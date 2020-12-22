В 2018 году на референдуме за переход в третью часовую зону проголосовали 58,82% жителей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о переходе Волгоградской области на московское время. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Изменения вступят в силу 27 декабря в 02:00. Волгоградскую область включат во вторую часовую зону, которая живёт по московскому времени, и исключат из третьей, где к времени по Москве прибавляется ещё час.

В 2018 году на референдуме за переход в третью часовую зону проголосовали 58,82% жителей, 40,16% были против. Однако потом многие горожане заявляли в опросах, что жить по новому времени неудобно. За возврат позднее высказывались 65,74% респондентов.

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Видео: YouTube / Совет Федерации