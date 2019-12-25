Вице-премьер Молдавии: в марте проблем в расчетах с "Газпромом" не будет

Андрей Спыну рассказал, что страна рассчитается с российским поставщиком вовремя.

Вице-премьер Молдавии заявил, что в марте проблем в расчетах с "Газпромом" не будет. Такой информацией с журналистами для телеканала TV8 поделился местный вице-премьер Андрей Спыну. Чиновник уточнил, что в текущем месяце у газораспределительной компании "Молдовагаз" не будет трудностей в выплате для "Газпрома" за потребленное топливо.

Крайний срок для произведения оплаты - 21 марта, понедельник. Я думаю, что завтра будет произведена полная оплата и "Молдовагаз" объявит об этом. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Напомним, что Молдавия и "Газпром" в октябре 2021 года продлили на пять лет газовое соглашение о поставкам. Ключевыми требованиями стали погашение долга и своевременные платежи. Руководство "Молдовагаза" обязалось до 20 числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц, а также вовремя вносить аванс за текущий месяц.

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