Вице-премьер Молдавии предупредил страну о последствиях выхода из СНГ

Владимир Боля оценил предложение Май Санду.

Вице-премьер Молдавии, заместитель председателя правящего политического движения "Действие и солидарность" предупредил страну о последствиях выхода из СНГ. Соответствующее заявление местный чиновник сделал в эфире телеканала Jurnal TV. По мнению специалиста, отказ быть частью Содружества Независимых Государств приведет республику к очередному экономическому кризису. В первую очередь он будет касаться агропромышленного сектора. В качестве примера эксперт привел статистику о том, что восточное направление для сельскохозяйственной отрасли страны все еще остается приоритетным. Многим аграриям не удается полностью переориентироваться на западный рынок и экспортировать в этот регион свою продукцию. В феврале 2022 года Молдавия поставляла на рынки России и Белоруссии 98 процентов своих яблок.

Заявления о выходе СНГ носят политический характер. Для экономики страны это очень плохо. Выход обернется очередным экономическим кризисом, прежде всего в аграрном секторе. Владимир Боля, вице-премьер Молдавии

Напомним, что ранее президент Майя Санду заявила общественности о том, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносит стране должного развития. Глава государства анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года. По мнению Владимира Боля, европейская интеграция не должна мешать Кишиневу оставаться членом СНГ. Обратные призывы со стороны других политиков он считает "незрелыми".

Президент Молдавии: интеграция в СНГ не способствует развитию.

Фото и видео: YouTube / Jurnal TV

